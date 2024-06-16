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BBC

طاقم السفينة "فيربينا" يغادرها بعد تعرضها لهجوم الحوثيين

09:34 ص الأحد 16 يونيو 2024

أرشيفية

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وكالات

أعلن الجيش الأمريكي أن طاقم سفينة شحن أصيبت بصواريخ أطلقها الحوثيون من اليمن قد غادرها بعد عجزه عن إخماد الحريق الناجم من الهجوم.

وقالت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) -في بيان على منصة إكس- "استهدف الحوثيون المدعومون من إيران سفينة إم – في فيربينا، وهي ناقلة بضائع تملكها أوكرانيا وتشغلها بولندا وترفع علم بالاو، بهجومين منفصلين بصاروخين، مما أدى إلى نشوب حرائق على متنها".

وأضافت "أصدر الطاقم نداء استغاثة. قدمت سفينة إم – في آنا ميتا المساعدة، واستعادت البحارة ونقلتهم إلى بر الأمان، حيث ترك طاقم البحارة السفينة بسبب استمرار الحرائق وعدم القدرة على السيطرة عليها"،ـ وأصيب بحار بجروح خطيرة في الهجوم "وتم إجلاؤه من جانب القوات الأمريكية".

وذكرت سنتكوم أن "الفرقاطة الإيرانية جمران كانت على بُعد 8 أميال بحرية من إم – في فيربينا ولم تستجب لنداء الاستغاثة".

الحوثيون اليمن الجيش الأمريكي البحر الأحمر
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