إعلان

BBC

الجيش الإسرائيلي يعلن عن "توقف تكتيكي" للعمليات في جنوب قطاع غزة

09:17 ص الأحد 16 يونيو 2024

جنود الاحتلال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

غزة - (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي عن "توقف تكتيكي" يومي لعدة ساعات للعمليات في الجزء الجنوبي من قطاع غزة.

وأعلن الجيش الاسرائيلي صباح اليوم الأحد عبر منصتي "إكس" و"تليجرام" أن التوقف سيسري حتى إشعار آخر من الساعة 8 صباحا حتى 7 مساء (7 صباحا حتى 6 مساء بتوقيت وسط أوروبا) على طول الطريق المؤدي من معبر كرم أبو سالم إلى طريق صلاح الدين باتجاه الشمال.

وبحسب البيانات، فإن القرار من شأنه أن يسمح بإيصال المزيد من المساعدات إلى القطاع.

وأوضح الجيش أنه تم اتخاذه بعد مشاورات مع الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.

الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة حرب غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فيديو| الاحتلال يعتدي على فلسطينيين في المسجد الأقصى

إعلان

إعلان

طقس أسبوع عيد الأضحى.. الأرصاد تُعلن موعد انخفاض درجات الحرارة