الجيش الإسرائيلي يعلن عن "توقف تكتيكي" للعمليات في جنوب قطاع غزة

غزة - (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي عن "توقف تكتيكي" يومي لعدة ساعات للعمليات في الجزء الجنوبي من قطاع غزة.

وأعلن الجيش الاسرائيلي صباح اليوم الأحد عبر منصتي "إكس" و"تليجرام" أن التوقف سيسري حتى إشعار آخر من الساعة 8 صباحا حتى 7 مساء (7 صباحا حتى 6 مساء بتوقيت وسط أوروبا) على طول الطريق المؤدي من معبر كرم أبو سالم إلى طريق صلاح الدين باتجاه الشمال.

وبحسب البيانات، فإن القرار من شأنه أن يسمح بإيصال المزيد من المساعدات إلى القطاع.

وأوضح الجيش أنه تم اتخاذه بعد مشاورات مع الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.