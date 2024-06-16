إعلان

BBC

مسؤول أممي: ما نحتاجه الآن هو فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل

12:01 ص الأحد 16 يونيو 2024

مايكل فخري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، اليوم السبت، إن ما يراه في غزة هو إحدى أكبر حالات التجويع في التاريخ، مشيرا إلى أن "إسرائيل أعلنت حملة تجويعية على القطاع في أكتوبر ورأينا الأطفال يموتون".

وأكد فخري في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن "ما نحتاجه الآن هو فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل"، موضحا أن الخبراء الأمميين المستقلين يعتبرون ما يحدث في غزة إبادة جماعية.

وشدد فخري على أن ما يحتاجه لغزة الآن هو ضغط على الحكومات لتسمح للمنظمات الإنسانية بالعمل، مؤكدا أن أطفال فلسطين يحتاجون دعما من المجتمع الدولي لإنهاء معاناتهم.

وأوضح المقرر الأممي للحق في الغذاء، أن معاناة الفلسطينيين مستمرة بسبب دعم واشنطن وحلفاء إسرائيل لها.

مايكل فخري غزة إسرائيل عقوبات اقتصادية المجتمع الدولي واشنطن
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

هذا موعد انخفاض الحرارة.. تعرف على طقس هذا الأسبوع
موعد صلاة عيد الأضحى في جميع مدن ومحافظات مصر