مسؤول أممي: ما نحتاجه الآن هو فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل

وكالات

قال المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، اليوم السبت، إن ما يراه في غزة هو إحدى أكبر حالات التجويع في التاريخ، مشيرا إلى أن "إسرائيل أعلنت حملة تجويعية على القطاع في أكتوبر ورأينا الأطفال يموتون".

وأكد فخري في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن "ما نحتاجه الآن هو فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل"، موضحا أن الخبراء الأمميين المستقلين يعتبرون ما يحدث في غزة إبادة جماعية.

وشدد فخري على أن ما يحتاجه لغزة الآن هو ضغط على الحكومات لتسمح للمنظمات الإنسانية بالعمل، مؤكدا أن أطفال فلسطين يحتاجون دعما من المجتمع الدولي لإنهاء معاناتهم.

وأوضح المقرر الأممي للحق في الغذاء، أن معاناة الفلسطينيين مستمرة بسبب دعم واشنطن وحلفاء إسرائيل لها.