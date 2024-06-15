بعد مقتل 8 جنود اليوم.. أبو عبيدة: لن يجدوا سوى كمائن الموت بأرضنا

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم السبت، إن العملية المركبة والنوعية اليوم في رفح تمثل تأكيدا جديدا على فشل الاحتلال الإسرائيلي أمام المقاومة وضربة موجعة لجيشه، مؤكدا أن الفصائل الفلسطينية لديها المزيد.

وأكد أبو عبيدة، أن ضربات المقاومة الموجعة للاحتلال ستستمر في كل مكان يتواجد فيه ولن يجد جيش الاحتلال سوى كمائن الموت في أي بقعة من الأراضي الفلسطينية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، مقتل 8 من جنوده بانفجار عبوة ناسفة في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجنود الثمانية قُتلوا نتيجة انفجار لغم في ناقلة جند بتل السلطان في رفح بينهم نائب قائد سرية برتبة نقيب.

وكانت كتائب القسام قالت إنها نصبت كمينا مركّبا لقوات وآليات جيش الاحتلال بتل السلطان غرب رفح، واستهدفت جرافة إسرائيلية من نوع "دي 9" وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح.

وأوضحت الكتائب أنه فور وصول قوة إنقاذ استهدف مقاتلوها ناقلة جند من نوع نمر بقذيفة الياسين 105، مما أدى إلى تدميرها ومقتل أفرادها.

وسبق وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت، بالاشتراك مع سرايا القدس، موقع صوفا العسكري الإسرائيلي في غلاف غزة بدفعة صاروخية.