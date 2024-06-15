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BBC

جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب متأثرًا بإصابته قبل 5 أيام

11:22 م السبت 15 يونيو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل رقيب، 19 عاما، من لواء جفعاتي متأثرا بإصابته قبل 5 أيام خلال معركة جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، مقتل 8 من جنوده بانفجار عبوة ناسفة في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجنود الثمانية قُتلوا نتيجة انفجار لغم في ناقلة جند بتل السلطان في رفح بينهم نائب قائد سرية برتبة نقيب.

وكانت كتائب القسام قالت إنها نصبت كمينا مركّبا لقوات وآليات جيش الاحتلال بتل السلطان غرب رفح، واستهدفت جرافة إسرائيلية من نوع "دي 9" وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح.

وأوضحت الكتائب أنه فور وصول قوة إنقاذ استهدف مقاتلوها ناقلة جند من نوع نمر بقذيفة الياسين 105، مما أدى إلى تدميرها ومقتل أفرادها.

وسبق وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت، بالاشتراك مع سرايا القدس، موقع صوفا العسكري الإسرائيلي في غلاف غزة بدفعة صاروخية.

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