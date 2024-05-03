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غارات إسرائيلية ليلية على قرى جنوب لبنان

12:04 م الجمعة 03 مايو 2024

غارات إسرائيلية ليلية على قرى جنوب لبنان

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أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بسقوط قذيفة إسرائيلية على منطقة الشاليهات في الخيام جنوبي البلاد.

وكانت قد أكدت أن الطيران الإسرائيلي أغار قرابة منتصف الليل على بلدتي عيتا الشعب وأطراف بلدة الضهيرة، مما أسفر عن أضرار مادية.

كما قالت الوكالة إن المدفعية الإسرائيلية أطلقت بعد منتصف الليل عددا من القذائف على أطراف بلدات حانيين وعيتا الشعب ورامية جنوبي لبنان.

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