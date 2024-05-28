بعد الجدل.. وزيرة مغربية تعلق على صورة حميمة متداولة لها مع رجل أعمال أسترالي

وكالات انشغل المغربيون على وسائل التواصل الاجتماعي، بصورة نشرتها صحيفة أسترالية، ادعت أنها لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والرئيس المدير العام لمجموعة "فورتيسكيو"، أندرو فوريست، الرائدة في مجال الطاقة الخضراء والمعادن والتكنولوجيا، في "لحظة حميمية".

وعلقت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، في تصريح صحفي مقتضب، على هامش جلسة مجلس النواب الأسبوعية أمس الاثنين، قائلة، إن الأمر استهداف متواصل لها منذ العام الماضي، رافضة الخوض في تفاصيل المقال.

وزعمت صحيفة "دي أوستراليان" الفرنسية، أن الصورة تعود لأكثر من أسبوع، حين كانت بنعلي في زيارة عمل بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث التقطت الصورة في المقاطعة الرابعة.

كما أرفقت الصورة المزعومة بمقال يلمح إلى علاقة عاطفية بين المسؤوليْن وشبهة تضارب المصالح بينهما، بعدما استقبلت بنعلي فوريست ضمن وفد من مجموعته خلال فبراير الماضي بالرباط، في سياق محادثات ثنائية.

وعلى الفور عقدت الوزيرة المغربية، اجتماعًا طارئًا مع أعضاء ديوانها ومستشاريها لمناقشة مضامين المقال الذي نشرته الصحيفة الأسترالية وسبل التفاعل مع المعطيات الواردة فيه، بالنظر إلى خطورتها، بحسب ما كشفته صحف محلية.

ويمس المقال السمعة الشخصية للوزيرة المغربية، كما أنه يلمح إلى تضارب المصالح واستغلال نفوذها لمصلحة رجل الأعمال الأسترالي الذي تزعم "دي أوستراليان" ارتباطه بعلاقة عاطفية مع بنعلي"، لتنفي لزملائها في حزب الأصالة والمعاصرة، صحة الصورة المنشورة.

وانتشرت الصورة بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار الكثير من التكهنات حول "شبه تضارب المصالح"، حيث طالب البعض بفتح تحقيق.

فيما قارن آخرون بين "ستايل" الوزيرة، خاصة حذائها، وبين ستايل السيدة الظاهرة بالصورة في محاولة للتأكد من صحة الخبر من عدمه.