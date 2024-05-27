رغم الانقسامات السياسية.. حفيدة الرئيس الأمريكي تواعد شابًا عربيًا | صور

وكالات

قالت وسائل إعلام بريطانية، إن ناتالي بايدن حفيدة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تواعد شابًا من أصول عربية يدعى رافائيل حجار.

وظهر الاثنان للمرة الأولى معًا ممسكين بأيدي بعضهما، خلال مأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض على شرف نظيره الكيني ويليام روتو.

وجاء هذا في الوقت الذي يواجه بايدن، انقسامًا حادًا في دوائر ناخبيه، لا سيما العرب والمسلمون المستاؤون بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي.

من هو رافائيل حجار؟

تلقى حجار تعليمه في بريطانيا بمدرسة ويذربي الثانوية في وستمنستر ومدرسة لاتيم العليا في هامرسميث، إضافة إلى أنه تلقى دروسًا قصيرة في الهندسة بجامعة كينغز كوليج لندن ومعهد ماساتشوستس للتقنية، والرياضيات في جامعة وستمنستر، بحسب ما نشرته صحيفة تليجراف.

ويتحدث حجار اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية بطلاقة ويضع في حسابه على "إنستغرام" رمزاً تعبيرياً للعلم السوري يليه الفرنسي والبريطاني.

وحسب "ديلي ميل" أن رافائيل نجل فارس حجار، وهو رئيس تجارة الائتمان في بنك "كريدي أجريكول" الفرنسي، كما أنه أجرى تدريبًا مع شركة الأغذية الفرنسية العملاقة "دانون" في باريس.

ويمارس حجار رياضتي الكريكت والتنس كما سُجّل باعتباره لاعباً في فريق الرغبي بجامعة بنسلفانيا لموسم 2023-2024.

وليس من الواضح أين وكيف تعرفا لكن من المقرر أن يدرس حجار وحفيدة بايدن في جامعة بنسلفانيا.

وناتالي (19 سنة) هي الابنة البكر لنجل بايدن الراحل بو الذي توفي بسبب السرطان عام 2015 وهي واحدة من أحفاد الرئيس الأمريكي السبعة، التحقت بجامعة بنسلفانيا هذا العام بعد تخرجها في مدرستها في ولاية ديلاوير وكانت تجولت في الحرم الجامعي برفقة جدها عام 2022.

وفي الآونة الأخيرة عبرت الجالية العربية والمسلمة في الولايات المتحدة عن موقفها المناهض لسياسة بايدن عندما قاطع ممثلون لها دعوة البيت الأبيض إلى حضور حفل إفطار رمضاني مع الرئيس الأميركي في أبريل (نيسان) الماضي.

وكشف استطلاع آراء للأمريكيين العرب الأسبوع الماضي رفض معظم المشاركين بغالبية ساحقة إعادة انتخاب الرئيس بايدن وسلفه دونالد ترمب.