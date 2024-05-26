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BBC

لحظة هروب المستوطنين عقب الرشقة الصاروخية من غزة (فيديو)

02:50 م الأحد 26 مايو 2024

هروب المستوطنين ارشيفية

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وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات تظهر هروب المستوطنين الإسرائيليين عقب الرشقة الصاروخية التي أطلقت من غزة تجاه تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسماع دوي 15 انفجارًا في تل أبيب عقب إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة.

وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية كبيرة.

وقالت القسام، في منشور أورده "المركز الفلسطيني للإعلام" على منصة "إكس" اليوم، إن ذلك جاء "رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

هروب المستوطنين الرشقة الصاروخية غزة طوفان الأقصى
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