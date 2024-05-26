لحظة هروب المستوطنين عقب الرشقة الصاروخية من غزة (فيديو)

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات تظهر هروب المستوطنين الإسرائيليين عقب الرشقة الصاروخية التي أطلقت من غزة تجاه تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسماع دوي 15 انفجارًا في تل أبيب عقب إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة.

وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية كبيرة.

شاهد | لحظة هروب المستوطنين من شاطئ "هرتيسليا" عقب استهدافها برشقة صاروخية من غزة pic.twitter.com/6akF97mjIV — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 26, 2024

وقالت القسام، في منشور أورده "المركز الفلسطيني للإعلام" على منصة "إكس" اليوم، إن ذلك جاء "رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".