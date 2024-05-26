حزب الله: طائرات لبنانية شنت لأول مرة غارات جوية على مواقع إسرائيلية

بيروت - (د ب أ)

أفاد عضو المجلس المركزي في حزب الله اللبناني الشيخ نبيل قاووق بأن طائرات لبنانية شنت لأول مرة غارات جوية على المواقع الإسرائيلية.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأحد عن قاووق قوله خلال احتفال تكريمي ، إنه "لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، تشن طائرات لبنانية غارات جوية على المواقع الإسرائيلية في فلسطين المحتلة".

وأضاف أن "إسرائيل اليوم هي أضعف بمرات ومرات عمّا كانت عليه في مايو عام 2000، والمقاومة أقوى مرات ومرات عمّا كانت عليه ".

وأشار إلى أن "العالم بأسره يقف عاجزاً أمام الجنون والإجرام الإسرائيلي، والمقاومة هي التي تضع حداً لهذا الإجرام والجنون الإسرائيلي"، موضحا أن "إسرائيل التي تستخف بكل القرارات العربية والدولية، تحسب ألف حساب لقدرات وجبهات المقاومة".

ولفت إلى أن "جبهات المقاومة من لبنان إلى العراق واليمن في موقف واحد وقوي، ومستمرون في المواجهة ونصرة ومساندة أهلنا في غزة طالما استمر العدوان، والمقاومة في لبنان وفلسطين والعراق واليمن في أعلى مستويات التكامل والتعاون والتنسيق لصنع النصر الجديد".