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إيطاليا تستأنف تمويل الأونروا في غزة

05:31 م السبت 25 مايو 2024

أنطونيو تاجاني

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روما - (د ب أ)

صرحت إيطاليا بأنها سوف تستأنف تقديم مساعدات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مشيرة إلى دعم مهمة حفظ سلام بقيادة عربية في قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب بين حماس وإسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم السبت، إن بلاده سوف تقدم حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بقيمة 35 مليون يورو (38 مليون دولار)، وسوف يذهب 30 مليون يورو من هذه الحزمة لمبادرة "غذاء من أجل غزة" بقيادة منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي.

فيما أضاف، أن الملايين الخمسة المتبقية، فسوف تذهب للأونروا، بعدما أوقفت دولة عديدة تمويل الوكالة على خلفية مزاعم أن بعض موظفيها تعاونوا مع حماس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تاجاني قوله: "نؤيد المشاركة في مهمة عسكرية أممية بقيادة عربية لإرساء الأساس للحكم الذاتي الكامل لدولة فلسطينية مستقبلية، إذا ما طلبت إسرائيل وفلسطين ذلك".

وجاءت تصريحات تاجاني بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في روما.

وقال تاجاني إن روما سوف تستأنف دعم الأونروا طالما "لا يذهب سنت واحد لأنشطة التي تدعم الإرهاب".

وأكد وزير الخارجية الإيطالي مجددا دعمه للحل القائم على أساس "دولتين وشعبين" في إطار عملية سلام أوسع نطاقا.

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