الصين تختتم أكبر تدريبات عسكرية حول تايوان منذ عام

بكين- (د ب أ)

اختتمت الصين تدريبات عسكرية واسعة، حول تايوان، تم إجراؤها، في أعقاب تنصيب لاي تشينج-تي، رئيسا لهذه الجزيرة.

وقال تلفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في"، التابع للجيش، والذي تديره الدولة اليوم السبت إن الجيش الصيني "أكمل بنجاح جميع المهام الموجهة ضد تايوان.

وذكرت وزارة الدفاع في تايوان أن 111 طائرة صينية وعشرات من السفن البحرية حاصرت الجزيرة ذات الحكم الذاتي خلال اليومين الماضيين.

وكان تعليق نشرته صحيفة "جيش التحرير الشعبي" اليومية التابعة للجيش، قد أفاد أمس الجمعة أن التدريبات "عادلة وضرورية تماما" لمعاقبة "انفصاليي تايوان" وكتحذير "لقوى خارجية".

وكانت قيادة المسرح الشرقي للجيش الصيني قد بدأت تدريبات عسكرية مشتركة حول تايوان صباح أمس الأول الخميس.

وذكرت صحيفة" تشاينا ديلي" أن التدريبات جرت في مضيق تايوان وشمال وجنوب وشرق جزيرة تايوان، بالإضافة إلى المناطق المحيطة بجزر كينمن وماتسو وووتشيو ودونجيين".