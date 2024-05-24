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BBC

خلاف بين وزيرة المواصلات ورئيس أركان جيش الاحتلال

11:24 م الجمعة 24 مايو 2024

مجلس الحرب الإسرائيلي

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وكالات
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن خلافات حادة اندلعت بين وزيرة المواصلات الإسرائيلية ورئيس الأركان خلال اجتماع المجلس المصغر أمس.
وأضافت الصحيفة العبرية، أن وزيرة المواصلات هاجمت رئيس الأركان، ورفعت صوتها بشأن تقديرات أمنية قدمت لنتنياهو قبل 7 أكتوبر.
وأشارت الصحيفة، إلى أن وزيرة المواصلات سألت رئيس الأركان عن سبب التضحية بسكان الجنوب وتقليل عدد الجنود على حدود غزة، موضحة أن الوزيرة سألت رئيس الأركان عن سبب تعريض الإسرائيليين للخطر وجعلهم مثل البط على الجدار.
وتابعت الصحيفة، أن رئيس الأركان أجاب بأن قضية التحذيرات بشأن 7 أكتوبر الماضي تجري معالجتها في التحقيقات.

الاحتلال الإسرائيلي وزيرة المواصلات رفح غزة
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