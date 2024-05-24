فنلندا: روسيا ربما تختبرنا من خلال خطة ترسيم حدودها

هلسنكي- (د ب أ)

ذكر رئيس وزراء فنلندا "بيتري أوربو"، أن "روسيا ربما تختبر الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي(ناتو)، على حدودها الغربية بتحركات أخيرة لها صلة بترسيم حدودها.

وفي حديثه في ريجا، اليوم الجمعة، خلال زيارته إلى لاتفيا، ذكر أوربو، "يتعين أن نستعد بشكل جيد ضد جميع أنواع التهديدات، القادمة من روسيا"، بينما أضاف أن روسيا "ستبقى أهم تهديد مباشر" للأمن الأوروبي.

تأتي تصريحات أوربو، في أعقاب حادث وقع أمس الخميس، حيث اتهمت سلطات الحدود الاستونية، نظيرتها الروسية بإزالة مجموعة من علامات عائمة في "نهر نارفا" الذي يفصل بين الدولتين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أثار اقتراح وزارة الدفاع الروسية، لتعديل حدود البلاد على بحر البلطيق ومياهها الإقليمية، ردود فعل حادة من ليتوانيا وفنلندا.

وتمت إزالة الوثيقة التي تحدد مسودة الاقتراح لاحقا من موقع إلكتروني حكومي دون تفسير.