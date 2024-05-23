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ليتوانيا تحث على القيام برد منسق على خطط إعادة ترسيم الحدود البحرية الروسية

10:12 م الخميس 23 مايو 2024

ليتوانيا

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ريجا- (د ب أ)

حثت ليتوانيا على القيام برد منسق على مشروع قانون روسي بشأن إمكانية إعادة ترسيم حدودها البحرية في بحر البلطيق.

وقالت رئيسة الوزراء إنجريدا سيمونيتي لوكالة أنباء بي إن إس في فيلنيوس اليوم الخميس: "نواصل العمل مع جيراننا وشركائنا سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي لضمان القيام برد موحد تجاه هذا الموقف."

وفي روسيا، نُشرت مسودة صادرة عن وزارة الدفاع في وقت سابق اليوم الخميس في قاعدة البيانات التشريعية التابعة للحكومة.

وكشفت المسودة عن تعديل في الحدود البحرية في خليج فنلندا وجيب كالينينجراد الروسي، الذي يقع أيضا على الحدود مع ليتوانيا، الأمر الذي أثار قلق الدول المجاورة.

واختفت المسودة في وقت لاحق من قاعدة البيانات التشريعية دون إبداء أي سبب.

وقالت سيمونيتي إنه يمكن إجراء تغيير واحد أو اثنين على أساس اتفاقيات معينة، لكن خطط الكرملين مازالت غامضة.

واستطردت قائلة: "أعتقد أن السلطات الروسية تريد عن عمد عدم توضيح هذا الأمر. فهي تريد أن يظل غامضا ويسبب القلق والخوف"، مضيفة أنه لا يوجد سبب للقلق.

وكانت ليتوانيا قد استدعت السفير الروسي ردا على التقارير الخاصة بهذه الخطط.

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