فيديو| بدء مراسم تشييع جثمان وزير الخارجية الإيراني من مقر الوزارة بطهران

وكالات

قالت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، اليوم الخميس، إن جثمان وزير الخارجية الإيراني الراحل حسين أمير عبد اللهيان وصل إلى مقر الوزارة، تمهيدا لبدء مراسم الجنازة.

وجرى تنظيم العديد من المراسم والتجمعات العامة للحداد على رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والضحايا الآخرين لحادث الأحد. وتوافد الملايين من المعزين إلى موكب الجنازة في طهران أمس الأربعاء.

ولقي رئيسي وأمير عبد اللهيان حتفهما في الحادث مع سبعة ركاب آخرين في المروحية المنكوبة أثناء عودتهم من اجتماع مع إلهام علييف، رئيس أذربيجان.

وأثارت وفاة رئيسي ردود فعل مختلطة في إيران. وبينما نعى أنصار نظام الجمهورية الإسلامية في البلاد فقدان شخصية سياسية مهمة، أبرز النقاد التضييق المتزايد الذي شهدته إدارته.

