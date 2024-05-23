حكومة الحرب الإسرائيلية توجه فريق التفاوض بمواصلة جهود إطلاق سراح الأسرى

تل أبيب - (د ب أ)

وجهت حكومة الحرب الإسرائيلية فريق التفاوض بمواصلة الجهود لتأمين الإفراج عن الأسرى، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الخميس، نقلا عن بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكانت حكومة الحرب قد عقدت اجتماعا استمر لمدة أربع ساعات.

ونظرا لعدم تفاوض إسرائيل وحركة حماس بشكل مباشر مع بعضهما البعض، تعمل مصر وقطر والولايات المتحدة كوسطاء في الحرب على غزة.

وانتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات دون نتائج. ومنذ ذلك الحين، توقفت المحادثات.

وفي هجمات غير مسبوقة شنتها حماس وجماعات أخرى في منطقة الحدود الإسرائيلية في 7 أكتوبر من العام الماضي، قُتل حوالي 1200 شخص وتم احتجاز أكثر من 200 شخص كأسرى في غزة.

وأدت الهجمات إلى هجوم عسكري إسرائيلي على المنطقة الساحلية، حيث استشهد أكثر من 35 ألفا و700 شخص حتى الآن، وفقا لوزارة الصحة في غزة. ومعظم الضحايا من النساء والأطفال.