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نتنياهو: الدولة الفلسطينية ستحاول تكرار هجوم 7 أكتوبر مرارًا

06:56 م الأربعاء 22 مايو 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن خطة بعض الدول الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية تمثل "مكافأة للإرهاب"، وفق تعبيره.

وزعم نتنياهو، أن الدولة الفلسطينية ستحاول تكرار هجوم 7 أكتوبر مرارا، مضيفا "مكافأة الإرهاب لن تجلب السلام ولن تحول دون نصر إسرائيل على حماس".

وكشفت كل من أيرلندا وإسبانيا والنرويج عن عزمها الاعتراف الرسمي بفلسطين، حيث أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي في وقت سابق اليوم اعتراف بلاده رسميا بفلسطين كدولة مستقلة.

بينما قالت إسبانيا والنرويج إن الإعلان الرسمي سيأتي خلال الأيام القادمة، مطالبين باقي الدول باتخاذ خطوة مماثلة.

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