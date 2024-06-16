بعد مقتل 8 جنود.. ضباط احتياط بالجيش الإسرائيلي ينتقدون القيادة السياسية

كتب- محمد فتحي:

قال موقع واللا الإسرائيلي، إن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية تفتح باب الانتقادات وكان يجب تنفيذها بطريقة مختلفة، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

ووفقا للموقع، فإن هناك شعور بين ضباط في قوة احتياط الجيش الإسرائيلي بأنه لا يوجد هدف واضح لمهام كثيرة في قطاع غزة.

وبحسب الموقع، فإن العملية في رفح الفلسطينية كان يجب أن تتم بشكل أسرع وطريقة تنفيذها كانت غير مكتملة، لافتا إلى أن عددا من ضباط قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي ينتقدون القيادة السياسية بعد مقتل 8 جنود في رفح الفلسطينية.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قال: إن 8 من جنوده قتلوا في جنوب غزة أمس السبت.

وكان الجنود عائدين من عملية ليلية في حي تل السلطان في رفح عندما انفجرت مركبتهم المدرعة.

وفي بيان على موقع إكس، ذكر الجيش الإسرائيلي أن النقيب وسيم محمود البالغ من العمر 23 عاما من بين القتلى، وقال إن أسماء الجنود الآخرين سيُكشف عنها بعد إخطار عائلاتهم.

وتواصل القوات البرية الإسرائيلية عملياتها في رفح بهدف القضاء على ما تصفه بـ"معقل حماس الرئيسي الأخير".

ويعد مقتل الجنود الثمانية أعنف حادث تتعرض له القوات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ يناير من هذا العام.

وحذرت وكالات الإغاثة من الوضع الإنساني المتردية في رفح، حيث تقول الأمم المتحدة إن نحو مليون فلسطيني يلجأون إليها.

واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر ما أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي ووقوع 251 آخرين رهائن في غزة.