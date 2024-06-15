إعلان

BBC

آيزنكوت: على نتنياهو أن يستقيل أو يذهب إلى الانتخابات

10:35 م السبت 15 يونيو 2024

غادي آيزنكوت

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قالت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن الوزير المستقيل من مجلس الحرب غادي آيزنكوت، اليوم السبت، إن على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن يستقيل أو يذهب إلى الانتخابات.

قالت القناة 13 العبرية نقلا عن الوزير المستقيل من حكومة الطوارئ الإسرائيلية غادي آيزنكوت، اليوم السبت، إنه "كان من الممكن المضي قدما في صفقة الأسرى لو أننا تحلينا بالشجاعة".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن كل من بيني جانتس وغادي آيزنكوت ووزير من حزب معسكر الدولة الذي يرأسه جانتس، استقالتهم من حكومة الطوارئ الإسرائيلية.

غادي آيزنكوت نتنياهو بيني جانتس صفقة الأسرى طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حماس: عملية رفح اليوم رسالة لنتنياهو وبايدن بأن إضعاف المقاومة مجرد وهم

إعلان

إعلان

موعد صلاة عيد الأضحى في جميع مدن ومحافظات مصر