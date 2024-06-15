آيزنكوت: على نتنياهو أن يستقيل أو يذهب إلى الانتخابات

وكالات

قالت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن الوزير المستقيل من مجلس الحرب غادي آيزنكوت، اليوم السبت، إن على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن يستقيل أو يذهب إلى الانتخابات.

قالت القناة 13 العبرية نقلا عن الوزير المستقيل من حكومة الطوارئ الإسرائيلية غادي آيزنكوت، اليوم السبت، إنه "كان من الممكن المضي قدما في صفقة الأسرى لو أننا تحلينا بالشجاعة".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن كل من بيني جانتس وغادي آيزنكوت ووزير من حزب معسكر الدولة الذي يرأسه جانتس، استقالتهم من حكومة الطوارئ الإسرائيلية.