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موعد صلاة عيد الأضحى في جميع مدن ومحافظات مصر

10:59 م السبت 15 يونيو 2024

صلاة عيد الأضحى - أرشيفية

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كتب- حسن مرسي:

كشف المعهد القومي للفلك والجيوفيزياء عن مواعيد صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات الجمهورية

وأفاد المعهد القومي للفلك بأن الصلاة ستكون بعد حوالي 15 دقيقة من شروق الشمس في كل مدينة ومحافظة.

وفيما يتعلق بالقاهرة العاصمة، فمن المقرر أن تبدأ الصلاة فيها في الساعة السادسة و16 دقيقة بالتوقيت المحلي، بينما سيكون نفس الموعد في محافظة الجيزة عند الساعة السادسة و18 دقيقة صباحاً.

ومن جانبها، أعلنت محافظة الإسكندرية أن موعد صلاة العيد فيها سيبدأ في الساعة السادسة وعشرين دقيقة صباحاً.

القاهرة 6:18

الجيزة 6:18

الإسكندرية 6:20

بورسعيد 6:11

السويس 6:13

العريش 6:05

الطور 6:13

سانت كاترين 6:11

طابا 6:05

شرم الشيخ 6:11

دمنهور 6:19

طنطا 6:17

المنصورة 6:15

الزقازيق 6:16

بنها 6:17

شبين الكوم 6:18

كفر الشيخ 6:17

الفيوم 6:21

بنى سويف 6:21

المنيا 6:25

أسيوط 6:25

سوهاج 6:24

قنا 6:21

الأقصر 6:21

أسوان 6:25

أبو سمبل 6:34

مرسى مطروح 6:31

الغردقة 6:15

الخارجة 6:33

الإسماعيلية 6:12

دمياط 6:12

السلوم 6:39

نويبع 6:07

حلايب 6:14

شلاتين 6:16

صلاة عيد الأضحى مواعيد صلاة عيد الأضحى المعهد القومي للفلك
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