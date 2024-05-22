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إسماعيل هنية يحضر جنازة الرئيس الإيراني في طهران

12:52 م الأربعاء 22 مايو 2024

إسماعيل هنية

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(مصراوي)

حضر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي والتي تقام في العاصمة طهران.

وقال هنية، "جئنا اليوم إلى طهران باسم شعبنا وغزة العزة لنقدم واجب العزاء"، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس الإيراني الراحل على أن "القضية الفلسطينية هي في صلب قضايا الأمة وأن المقاومة هي خيار استراتيجي".

وأعرب هنية عن اطمئنانه، أن إيران مستمرة في سياستها وثوابتها في دعم القضية الفلسطينية والمقاومة.

كما أشار هنية، إلى وصف الرئيس الإيراني الراحل لطوفان الأقصى بـ "الزلزال الذي ضرب الكيان الصهيوني".

وفي خلال لقائه به في رمضان الماضي، قال هنية إن الرئيس الإيراني أخبره أن "المقاومة الفلسطينية هي الجبهة الأولى لمحور المقاومة".

حركة المقاومة الإسلامية طهران إيران إسماعيل هنية
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