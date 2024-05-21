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حكومة غزة: القطاع ما زال يعاني من حرب التجويع

06:54 م الثلاثاء 21 مايو 2024

غزة

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قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن شمال القطاع ما زال يعاني مؤشرات المجاعة جراء استخدم الاحتلال للتجويع أداة حرب.

وأضاف المكتب الإعلامي بغزة، أن الاحتلال كسر حدة المجاعة مؤقتا وسعى لتجميل صورته عبر تسهيلات وهمية، موضحا أن وقوع المجاعة بالشمال أمر محقق ومؤشرات سوء التغذية على السكان أحد دلائلها.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف حرب التجويع.

كانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أعلنت اليوم الثلاثاء، تعليق توزيع المواد الغذائية في رفح جنوبي قطاع غزة؛ بسبب نقص الإمدادات وغياب الأمن.

وأشارت الأونروا إلى أن 7 مراكز صحية من أصل 24 تابعة للوكالة تعمل بغزة لم تتلق أي إمدادات طبية منذ 10 أيام بسبب إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم.

ويشن مستوطنون إسرائيليون هجمات على شاحنات المساعدات أثناء توجهها إلى قطاع غزة، وقام البعض بمهاجمة سائقي الشاحنات وإصابتهم وإخراج وإتلاف الأغذية الموجودة.

كما قاموا بتمزيق أكياس الإغاثات الإنسانية ورميها بعيدًا.

واتهم زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد نظام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالوقوف وراء هجمات المستوطنين المتكررة على الشاحنات المتجهة إلى غزة.

حرب التجويع طوفان الأقصى الأونروا الاحتلال الإسرائيلي وقف حرب التجويع
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