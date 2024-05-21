جيش الاحتلال يدفع بـ 1000 جندي خلال عمليته في مخيم جنين

(مصراوي)

نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله، إن أكثر من 1000 جندي يشاركون في العملية العسكرية في مخيم جنين.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلية عملية عسكرية كبيرة في مخيم جنين صباح اليوم حيث قامت قوات الجيش باجتياح المخيم، وإطلاق النار على المدنيين بداخله ما أدى لاستشهاد 7 بينهم رئيس قسم الجراحة في مستشفى جنين الذي استهدفته قوات الاحتلال بمحيط المستشفى.

كما أصيب 8 آخرون خلال العملية التي زعمت إسرائيل أنها بغاية ملاحقة عناصر "الإرهاب" كما تدعي.

وتعيق قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول عربات الإسعاف لنقل المصابين، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني الذي قال إن من بين المصابين عدد من الطلاب.