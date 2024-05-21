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وزير الخارجية الروسي يحمّل الولايات المتحدة مسؤولية تحطم مروحية الرئيس الإيراني

02:48 م الثلاثاء 21 مايو 2024

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

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حمل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، من خلال فرضها العقوبات على طهران.

وقال لافروف خلال زيارة إلى كازاخستان لحضور قمة تجارية: "من خلال تطبيق العقوبات التي تشمل حظراً على توريد قطع الخدمة لمنتجات الطيران الأمريكية الصنع، يعرض حياة الناس للخطر".
وأضاف: "الأمريكيون يتبرأون من ذلك، لكن الحقيقة هي أن الدول الأخرى التي أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها لا تحصل على قطع غيار للمعدات الأمريكية الصنع، بما في ذلك الطيران".
وبحسب وسائل إعلام إيرانية، كان رئيسي يستقل مروحية أمريكية الصنع من طراز بيل 212 قبل اصطدامها بقمة جبل.
ويجري تحقيق في إيران لمعرفة السبب.ويقول لافروف إن عقوداً من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وبعض الموردين الرئيسيين الآخرين جعلت من الصعب على إيران الحصول على قطع غيار أو تحديث أسطول طائراتها.

سيرجي لافروف الولايات المتحدة تحطم مروحية الرئيس الإيراني العقوبات على طهران
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