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الصحة بغزة تدين جريمة قتل الدكتور عدنان البرش في سجون الاحتلال جراء التعذيب

09:09 م الخميس 02 مايو 2024

مجمع الشفاء الطبي

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أدانت وزارة الصحة بغزة، جريمة قتل رئيس قسم العظام بمجمع الشفاء الطبي عدنان البرش تحت التعذيب داخل سجون الاحتلال.

وقالت الصحة بغزة، إن جريمة قتل البرش في سجون الاحتلال رفعت حصيلة شهداء القطاع الصحي منذ 7 أكتوبر إلى 492.

ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الصحية والحقوقية إلى التدخل وزيارة الأسرى وحمايتهم من التعذيب.

واستشهد الدكتور عدنان البرش، مدير قسم العظام في مشفى الشفاء نتيجة التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأعتقل الدكتور البرش من مشفى العودة في جباليا، إذ تم اعتقاله برفقة عدد من الأطباء والمرضى والنازحين قبل نحو 3 أشهر.

وأعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير استشهاد معتقلين اثنين من غزة من بينهم الطبيب عدنان أحمد البرش رئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء.

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