بن جفير يدعو نتنياهو لإقالة جالانت من منصبه

مصراوي

قالت قناة كان العبرية، إن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت فورا، وذلك على خلفية تعيينات هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت القناة العبرية، أن وزير الأمن القومي بن غفير قال إن جالانت لا يصلح لمواصلة عمله كوزير للدفاع.

كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت إن هناك خلافات شديدة بين قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل وبين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن قادة الأجهزة الأمنية يقولون إن نتنياهو يمتنع عن حسم قضايا جوهرية ويعرّض إنجازات الجيش للخطر.

وطالبت الأجهزة الأمنية نتنياهو بحسم شن عملية في رفح وقضية الأسرى وتصور لليوم التالي بعد الحرب.