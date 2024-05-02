أطباء بلا حدود: إسرائيل تمنع وتؤخر دخول الإمدادات الطبية إلى غزة

(مصراوي)

قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع وتؤخر دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية الأساسية إلى قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد دعا خلال زيارته أمس إلى إسرائيل إلى زيادة المساعدات الواصلة إلى قطاع غزة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى حدوث تحسن ملموس في هذه المسألة.

وحذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، من تلف الأدوية في ثلاجات المستشفيات لنفاد السولار إضافة إلى توقف سيارات الإسعاف التي لن تتمكن من نقل الجرحى، مطالبة بالسماح بدخول السولار بشكل عاجل.