رجل يحمل سيكنًا داخل مسجد في ليبيا ويهدد المصلين (فيديو)

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر رجل شبه عاري يحمل في يده سكينًا داخل أحد مساجد ليبيا ويهدد المصليين.

##ليبيا..رجل افريقي يتهجم على المصلين داخل المسجد وبيده سكين وتم القبض عليه pic.twitter.com/lHcIkIG4tK — 🇬🇧لندن🇬🇧 (@ahbk57373502) May 14, 2024

وأظهر مقطع فيديو شاب وهو يحمل سكينًا في يده، ويهاجم المصلين وسط المسجد، قائلا لهم "هيا يا مسلمين".

وتمكنت السلطات الليبية من إلقاء القبض على الرجل وإحالته إلى التحقيق.