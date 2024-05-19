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BBC

رجل يحمل سيكنًا داخل مسجد في ليبيا ويهدد المصلين (فيديو)

02:55 م الأحد 19 مايو 2024

تعبيرية

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وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر رجل شبه عاري يحمل في يده سكينًا داخل أحد مساجد ليبيا ويهدد المصليين.

وأظهر مقطع فيديو شاب وهو يحمل سكينًا في يده، ويهاجم المصلين وسط المسجد، قائلا لهم "هيا يا مسلمين".

وتمكنت السلطات الليبية من إلقاء القبض على الرجل وإحالته إلى التحقيق.

ليبيا تهديد المصلين سكين مواقع التواصل الاجتماعي
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