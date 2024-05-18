المرصد السوري: غارة إسرائيلية تستهدف سيارة لقيادي بحزب الله في دمشق
مصراوي
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن مصيرا مجهولا يلاحق قياديا في حزب الله ومرافقه، بعد أن استهدفتهما مسيرة إسرائيلية على طريق "دمشق – بيروت".
وأشار المرصد السوري إلى أن مسيرة إسرائيلية استهدفت بشكل مباشر، سيارة قرب حاجز للفرقة الرابعة بمنطقة الديماس بريف دمشق، على الطريق الواصل بين دمشق- بيروت.
وأكد المرصد أن الغارة الإسرائيلية أدّت لتدمير السيارة واحتراقها، مشيرة إلى أن مصير مستقليها لا يزال مجهولا.
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