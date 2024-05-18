إعلان

BBC

المرصد السوري: غارة إسرائيلية تستهدف سيارة لقيادي بحزب الله في دمشق

06:05 م السبت 18 مايو 2024

أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن مصيرا مجهولا يلاحق قياديا في حزب الله ومرافقه، بعد أن استهدفتهما مسيرة إسرائيلية على طريق "دمشق – بيروت".

وأشار المرصد السوري إلى أن مسيرة إسرائيلية استهدفت بشكل مباشر، سيارة قرب حاجز للفرقة الرابعة بمنطقة الديماس بريف دمشق، على الطريق الواصل بين دمشق- بيروت.

وأكد المرصد أن الغارة الإسرائيلية أدّت لتدمير السيارة واحتراقها، مشيرة إلى أن مصير مستقليها لا يزال مجهولا.

غارة إسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي حزب الله دمشق سوريا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حالة رئيس الوزراء السلوفاكي تقترب من التوقعات "الإيجابية"

إعلان

إعلان

بث مباشر.. كلمة رئيس الوزراء في قمة Rise up للشركات الناشئة
قائمة مواعيد القطارات الإضافية في عيد الأضحى