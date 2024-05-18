مسؤول إسرائيلي سابق: لا توجد فكرة عن كيفية انتهاء الحرب

مصراوي

نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مسؤول إسرائيلي سابق قوله، إنه لا توجد فكرة عن كيفية انتهاء الحرب على غزة، ولا تصور لما سيبدو عليه "النصر" في الواقع.

وأضاف المصدر أنه أصبح من شبه المستحيل الدفاع عن إسرائيل حتى من أصدقائها.

كما قال إنه بالإضافة لخسائر إسرائيل الفادحة في عملياتها الأخيرة بقطاع غزة، أطلق مقاتلو حركة حماس صواريخ على جنوب إسرائيل.

كما نقلت فايننشال تايمز عن مصدرين مطلعين أن مطالب الولايات المتحدة بوجود "خطة ذات مصداقية لإجلاء المدنيين من رفح" بجنوب قطاع غزة لم تتحقق.