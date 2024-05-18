إعلان

BBC

مسؤول إسرائيلي سابق: لا توجد فكرة عن كيفية انتهاء الحرب

04:52 م السبت 18 مايو 2024

الحرب في غزة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مسؤول إسرائيلي سابق قوله، إنه لا توجد فكرة عن كيفية انتهاء الحرب على غزة، ولا تصور لما سيبدو عليه "النصر" في الواقع.

وأضاف المصدر أنه أصبح من شبه المستحيل الدفاع عن إسرائيل حتى من أصدقائها.

كما قال إنه بالإضافة لخسائر إسرائيل الفادحة في عملياتها الأخيرة بقطاع غزة، أطلق مقاتلو حركة حماس صواريخ على جنوب إسرائيل.

كما نقلت فايننشال تايمز عن مصدرين مطلعين أن مطالب الولايات المتحدة بوجود "خطة ذات مصداقية لإجلاء المدنيين من رفح" بجنوب قطاع غزة لم تتحقق.

الحرب على غزة إسرائيل حركة حماس الولايات المتحدة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إجلاء آلاف الأشخاص من خاركيف وسط مخاوف من تطويق الجيش الروسي لها

إعلان

إعلان