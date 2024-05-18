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مسؤول إسرائيلي: واشنطن توصلت لحقيقة مفادها أن حماس لن تختفي من غزة

12:19 م السبت 18 مايو 2024

إسرائيل

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نقلت صحيفة معاريف عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الإدارة الأمريكية توصلت إلى حقيقة مفادها أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لن تختفي من قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، مؤكدًا أنها ستبقى بشكل أو بآخر في غزة.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية -نقلا عن هذا المسؤول- أن الهدف الأمريكي هو إضعاف حماس بحيث لا تكون قادرة على شن هجوم عسكري مماثل للذي شنته في 7 أكتوبر الماضي، وفق وصفه.

يشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اقترح فرض حكم عسكري إسرائيلي في غزة بعد انتهاء الحرب، وسط رفض أعضاء حكومته للاقتراح نظرا لكلفته العالية بـ"الدم والمال" كما قالوا.


إسرائيل غزة حماس نتنياهو
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