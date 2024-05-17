حادثة اعتداء في إسطنبول.. رجل تركي يهاجم مقيمًا مصريًا أمام طفلته -فيديو

رجل تركي يهاجم مقيمًا مصريًا أمام طفلته

مصراوي

تداولت وسائل الإعلام التركية، مقطع فيديو يوثق حادثة اعتداء قام بها رجل تركي على مقيم مصري في إحدى المناطق السكنية في إسطنبول.

وأفادت الصحف المحلية، بما في ذلك "صباح" و"يني شفق"، بأن الاعتداء حدث وسط وجود طفلة صغيرة.

تبين من الفيديو أن المعتدي، الذي يدعى "فيدان أ."، قام بضرب المقيم المصري أمام المجمع السكني في إحدى المناطق بإسطنبول، وأطلق تهديده بالعنف.

وأثار الفيديو موجة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت صحيفة "صباح" بدء التحقيق في الحادثة.

ويُظهر الفيديو أيضًا وجود طفلة مقعدة وبعض الأغراض على الأرض، يُفترض أنها تعود للمقيم المصري.

ولم تتضح بعد تفاصيل الحادثة بالكامل، ولكن تم فتح تحقيق رسمي ضد المعتدي التركي.