وفد جنوب أفريقيا لـ"العدل الدولية": ما يجري برفح خطوة إسرائيل الأخيرة لتدمير غزة

مصراوي

قال وفد جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية، إن الإبادة الجماعية مستمرة في قطاع غزة.

وأضاف وفد جنوب أفريقيا، "اضطررنا للعودة إلى المحكمة لمنع إسرائيل من ارتكاب إبادة جماعية في غزة".

ولفت إلى أن هناك أدلة كثيرة وواضحة على نية إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في غزة، موضحًا أن أوامر المحكمة السابقة لم تمنع إسرائيل من ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.

وبشأن ما يجري في رفح، قال إنه خطوة إسرائيل الأخيرة نحو تدمير قطاع غزة، فإن هناك أدلة على استمرار إسرائيل بقصف مناطق وصفتها بالآمنة.

وأكد وفد جنوب أفريقيا أنه يتم دفع المدنيين من مكان إلى آخر في القطاع وعلى المحكمة أن تتصرف الآن، ولا شيء يبرر الإبادة الجماعية ولا حتى حق الدفاع عن النفس.