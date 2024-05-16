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القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات "ميج-29" أوكرانية

03:36 م الخميس 16 مايو 2024

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن القوات الروسية أسقطت 3 مقاتلات من طراز "ميج-29" أوكرانية، و7 صواريخ "أتاكمز"، و"توتشكا-أو"، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.

وقال البيان "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 طائرات من طراز (ميج 29) تابعة للقوات الجوية الأوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم تدمير 25 طائرة مسيرة، و7 صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع، وصواريخ "توتشكا-أو"، و4 صواريخ مضادة للرادارات "هارم" و5 قذائف لراجمات "هيمارس" و"أولخا" و5 قنابل جوية موجهة من طراز "هامر".

وتابع البيان: "نتيجة للأعمال النشطة، تقدمت وحدات قوات مجموعة "الشمال" إلى عمق دفاع القوات الأوكرانية، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق درجاتشي وليبتسي وفولشانسك في مقاطعة خاركوف".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 205 جنود، و3 دبابات، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و8 سيارات، ومدفع من طراز "كراب"، ومدافع هاوتزر "دي 30"، بحسب سبوتنيك.

وزارة الدفاع الروسية القوات الجوية الأوكرانية موسكو
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