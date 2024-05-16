الرئيس الفلسطيني: موقف حماس الحالي يصب في مخطط إسرائيل

(مصراوي)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، إن موقف حركة المقاومة الإسلامية حماس الحالي المتمثل في رفض إنهاء الانقسام يصب في مخطط إسرائيل بإنهاء حل الدولتين، وذلك خلال مشاركته في القمة العربية الـ33 المنعقدة في البحرين.

وطالب عباس، المجتمع الدولي بالبدء الفوري، في في تنفيذ حل الدولتين، مؤكدًا على رفضه لمخطط تهجير الفلسطينيين وتكرار "مأساة النكبة" حد تعبيره.

وأكد عباس، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة في الفترة الحالية يعتبر أولوية، متهمًا الولايات المتحدة بتوفير غطاء لإسرائيل من أجل ارتكاب جرائم الإبادة المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر.

وصرح الرئيس الفلسطيني، أن هجوم حركة حماس على الجيش الإسرائيلي في الـ7 من أكتوبر، تم بقرار فردي منها، مضيفًا أن الخطوة السابقة هي التي أوجدت المبرر لإسرائيل للبدء بعدوانها.

واتهم الرئيس الفلسطيني، إسرائيل بالعمل على إفشال مسألة حل الدولتين، من خلال تكريس سياسات من أجل فصل غزة عن الضفة لتبديد حل الدولتين الرئيس الفلسطيني.