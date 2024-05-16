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أبو الغيط: حلفاء إسرائيل وفروا لها غطاء سياسيًا لتكمل حربها

02:37 م الخميس 16 مايو 2024

أحمد أبو الغيط

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(مصراوي)

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، إن حلفاء إسرائيل وفروا لها غطاء سياسيا لاستمرار الحرب في قطاع غزة.

وطالب أبو الغيط، بعقد مؤتمر دولي للسلام يجسد رؤية حل الدولتين، مشددًا على أهمية وضع "مسبار" موثوق لا رجعة عنه لإقامة الدولة الفلسطينية.

واتهم أبو الغيط، إسرائيل بمواصلة عمليات التطهير العرقي في قطاع غزة باستخدام قوة السلاح، قائلًا إن العدوان الإسرائيلي على غزة أبرز أهمية الإنهاء الفوري للاحتلال.

كما تطرق الأمين العام للوضع في السودان، مطالبًا بـ "إسكات" أصوات البنادق بشكل فوري داخل السودان الذي باتت الحرب تهدد حياة الملايين بداخله.

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