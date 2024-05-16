عائلات الأسرى الإسرائيليين يطالبون بإرسال وفد مفاوضات إلى مصر وقطر

(مصراوي)

طالب عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، اليوم الخميس، بإرسال وفد مفاوضات إسرائيلي إلى مصر وقطر من أجل التوصل إلى صفقة تعيد جميع الأسرى.

ونادى عائلات الأسرى المتظاهرين، الحكومة الإسرائيلية والمسؤولين بالتخلي عن الخلافات واستئناف المفاوضات بمساعدة الوسطاء.

ويتهم عائلات الأسرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بعرقلة المفاوضات لمصالحه الشخصية والسياسية.

ورفضت إسرائيل مقترح التهدئة الذي تقدم به الوسطاء والذي لاقى قبول حركة المقاومة الإسلامية حماس، رغم وصف الاحتلال السابق له بـ "السخي".



