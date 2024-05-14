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فيديو| اندلاع حريق في مستودع معدات بقاعدة تل هشومير وسط إسرائيل

02:58 م الثلاثاء 14 مايو 2024

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قالت القناة 12 العبرية، "اندلع حريق في مستودع للمعدات في قاعدة تل هشومير، وهناك 4 فرق إطفاء وثلاث مركبات لإمداد المياه، إلى جانب مركبات قيادة من جميع أنحاء منطقة دان وسط إسرائيل.

وبحسب القناة العبرية، فإن الدخان كثيف ويمكن رؤيته من مسافة بعيدة عن منطقة القاعدة، وطواقم الإطفاء تحتوي على الحريق وتعمل على إخماده.

وقالت بلدية أور يهودا: "في هذا الوقت، يندلع حريق في منطقة مخيم تل هشومير، وتتواجد فرقة الإطفاء في مكان الحادث".

حريق في مستودع معدات قاعدة تل هشومير إسرائيل طوفان الأقصى
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