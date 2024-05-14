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(فيديو) إسرائيليون يقفزون فوق المساعدات الإنسانية المتجهة لغزة عقب مهاجمة القافلة

01:14 م الثلاثاء 14 مايو 2024

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(مصراوي)

أظهرت مقاطع فيديو تعمد مستوطنون إسرائيليون تخريب المساعدات الإنسانية والأغذية التي كانت متجهة إلى قطاع غزة.

وجاء الهجوم بينما كانت قافلة المساعدات متجهة إلى قطاع غزة من مدينة الخليل حيث تم اعتراضها عند حاجز "ترقوميا" غربي الخليل.

وقام المستوطنون بإخراج البضائع من الشحنات ثم تمزيق أكياس الأغذية والقفز فوقها لتخريبها ورميها وإلقائها بعيدًا فقط في سبيل إفسادها ومنع وصولها.

وتأتي الحادثة إضافة لتاريخ المستوطنين في محاولة عرقلة وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مع تظاهرهم سابقًا عند المعابر الإٍسرائيلية من أجل منع إدخال المساعدات إلى أهالي غزة.

غزة طوفان الأقصى المساعدات الإنسانية مدينة الخليل
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