وزير الدفاع الإسرائيلي: خسرنا خلال عام 716 جنديًا

(مصراوي)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي خسر خلال عام 716 جنديًا.

وأضاف جالانت خلال كلمته بيوم "الذكرى" المقام عند مقابر الجنود الإسرائيليين، إن إسرائيل فقدت أكثر من 1500 شخص خلال هجمات حركة حماس بينهم عدد كبير من الجنود.

وأكد جالانت على استمرار الحرب لحين تحقيق أهدافها المتمثلة في هزيمة حركة حماس وإعادة الأسرى المحتجزين.

وكان عائلات الجنود القتلى قد هاجم جالانت وعدد من الوزراء الآخرين مطالبين إياهم بعدم إلقاء كلمتهم أمام مقابر ذويهم.

وأقام عائلات القتلى حفل تأبين خاص لأبنائهم في مدينة تل أبيب بعد رفض السلطات لطلبهم بإلقاء كلمتهم عند النصب التذكاري.

