إعلان

BBC

وزير الدفاع الإسرائيلي: خسرنا خلال عام 716 جنديًا

04:58 م الإثنين 13 مايو 2024

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي خسر خلال عام 716 جنديًا.

وأضاف جالانت خلال كلمته بيوم "الذكرى" المقام عند مقابر الجنود الإسرائيليين، إن إسرائيل فقدت أكثر من 1500 شخص خلال هجمات حركة حماس بينهم عدد كبير من الجنود.

وأكد جالانت على استمرار الحرب لحين تحقيق أهدافها المتمثلة في هزيمة حركة حماس وإعادة الأسرى المحتجزين.

وكان عائلات الجنود القتلى قد هاجم جالانت وعدد من الوزراء الآخرين مطالبين إياهم بعدم إلقاء كلمتهم أمام مقابر ذويهم.

وأقام عائلات القتلى حفل تأبين خاص لأبنائهم في مدينة تل أبيب بعد رفض السلطات لطلبهم بإلقاء كلمتهم عند النصب التذكاري.

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي مقابر الجنود الإسرائيليين إسرائيل حركة حماس طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلب الجيش تأجيل تحقيق أحداث الـ 7 من أكتوبر

إعلان

إعلان

* "مغشوشة وغير مطابقة".. تحذيرات جديدة من هيئة الدواء بشأن هذه الأدوية (مستند)
* الطقس.. الأرصاد تُعلن تفاصيل وتوقعات حالة الجو للساعات المقبلة
* تجول 360 درجة | في حياة راهبة.. ما يجري خلف جدران الدير
* بعد تحذير النائب العام.. 6 أنواع رادارات ترصد المخالفات- اعرف وظيفة كل منها