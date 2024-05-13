إعلان

BBC

شكري يتلقى اتصالًا من وزير الخارجية الأمريكي

04:07 م الإثنين 13 مايو 2024

وزير الخارجية سامح شكري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي)

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن من أجل بحث التطورات في قطاع غزة، وذلك بحسب ما ذكر المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن شكري ونظيره الأمريكي تباحثا بشكل مستفيض حول الأبعاد الإنسانية والأمنية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وما اتصل بذلك من سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وجدد الوزير شكري لنظيره الأمريكي التأكيد على العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستطال أكثر من 1.4 مليون فلسطيني نتيجة غلق معبر رفح، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية واسعة النطاق، مشدداً على حتمية إعادة نفاذ المساعدات التي توقفت خلال الأيام الماضية إلى القطاع.

وفي سياق متصل، كشف السفير أبو زيد، أن شكري أكد لبلينكن على المخاطر الأمنية الجسيمة الناجمة عن مواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفي مدينة رفح الفلسطينية على وجه الخصوص، وما يرتبط بذلك من تهديد خطير لاستقرار المنطقة.

كما شدَّد الوزيران على أهمية فتح المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع، وتم الإعراب مجدداً عن رفض محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.

هذا، وفي نهاية الاتصال، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق عن كثب بشأن مجمل تطورات الأزمة في قطاع غزة، ودعم السبل الكفيلة باحتواء تداعياتها، والحيلولة دون التصعيد وتوسيع رقعة العنف لأجزاء أخرى في المنطقة.

سامح شكري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضان إندونيسيا إلى 43 شخصًا

إعلان

إعلان

* "مغشوشة وغير مطابقة".. تحذيرات جديدة من هيئة الدواء بشأن هذه الأدوية (مستند)
* الطقس.. الأرصاد تُعلن تفاصيل وتوقعات حالة الجو للساعات المقبلة
* تجول 360 درجة | في حياة راهبة.. ما يجري خلف جدران الدير
* بعد تحذير النائب العام.. 6 أنواع رادارات ترصد المخالفات- اعرف وظيفة كل منها