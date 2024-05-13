ماذا قال أنتوني بلينكن لوزير الدفاع الإسرائيلي بشأن فلسطين؟

كتب- مصراوي:

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أجرى اتصالا هاتفيا، اليوم الإثنين، مع وزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف جالانت.

وأكد "ميلر" عبر حسابه على منصة "x"، أن بلينكن تحدثت مع وزير الدفاع الإسرائيلي لتأكيد الموقف الأمريكي بشأن عملية كبيرة في رفح.

وأشار إلى أن بلينكن حث أيضا خلال الاتصال على توسيع نقاط دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتقوم قوات الاحتلال بقصف مدفعي على المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، إذ تستهدف المدفعية شرق دير البلح ومخيمي البريج والنصيرات في وسط القطاع.

يذكر أن هناك عددا من الفلسطينيين أصيبوا بينهم 3 في حالة خطيرة نتيجة قصف للاحتلال استهدف منزلا في حي البرازيل شرقي رفح الفلسطينية.

وتشن طائرات الاحتلال غارات على أحياء البرازيل والسلام والتنور والشوكة شرفي رفح، بالإضافة إلى اقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية.