بلينكن: إذا بقيت إسرائيل بغزة ستواجه تمردًا وإذا انسحبت ستترك فراغًا تملؤه حماس

مصراوي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أنه إذا قررت إسرائيل المضي قدما في عملية عسكرية برفح فإن الولايات المتحدة لا تريد أن تكون جزءا من ذلك.

وأوضح بلينكن أن وقف شحنة القنابل الأمريكية الثقيلة لإسرائيل نابع من قلق واشنطن بشأن أثرها على مناطق مكتظة بالسكان، مؤكدا أنه إذا بقيت إسرائيل في غزة ستواجه تمردا وإذا انسحبت ستترك فراغا تملؤه حماس.

ونقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية عن بلينكن قوله، إن واشنطن لا ولن تدعم عملية عسكرية كبيرة في رفح دون خطة ذات مصداقية لإبعاد المدنيين عن الأذى.

وشدد بلينكن على ضرورة أن تكون هناك خطة موثوقة بشأن المدنيين في غزة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تر هذه الخطة بعد.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي أن الدخول إلى رفح لا يحل مشكلة منع عودة حماس إلى السلطة في غزة.