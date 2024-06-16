"إخفاقات قاتلة".. نجل نتنياهو يشن هجومًا على قادة الأمن بإسرائيل

وكالات

شن يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجومًا على 3 من كبار قادة الأمن في البلاد ووصفهم بأنهم "إخفاقات قاتلة".

وشارك نجل نتنياهو، منشورًا يظهر صورا لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار، ورئيس الاستخبارات العسكرية أهارون حاليفا.

وكان الفيديو مرفوقا بعبارة: "3 إخفاقات قاتلة هي تعيينات من رجل واحد"، وبعدها، جرى الانتقال إلى مقطع آخر يظهر رئيس حزب الوحدة الوطنية بيني جانتس، المستقيل مؤخرا من حكومة الحرب، وعبارة "ملك الفكرة".

والأشخاص الثلاثة المذكورين تم تعيينهم في عهد حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد، وفي تلك الفترة كان جانتس يشغل منصب وزير الدفاع.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن "الفكرة" هي العبارة التي أطلقت على المسؤولين المتهمين بالتقصير، ما تسبب في هجوم حركة المقاومة الإسلامية حماس في السابع من أكتوبر.

ويشار بالكلمة إلى أن "حماس كانت تفضل الهدوء على حدود غزة والحصول على التمويل من المجتمع الدولي، بدلا من خوض حرب شاملة مع إسرائيل"، إذ اتهم العديد من المعارضين رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بأنه "أبو الفكرة".