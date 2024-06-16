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هآرتس: الجيش ينفي أن يكون قرار التهدئة جنوب غزة مخالفًا للموقف السياسي

01:36 م الأحد 16 يونيو 2024

غزة

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وكالات
ذكرت صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي ينفي أن يكون قرار ساعات التهدئة في جنوب قطاع غزة مخالفا لموقف المستوى السياسي.
ونقلت الصحيفة عن الجيش قوله إن التهدئة التكتيكية قرار عسكري يخضع لسلطة قائد القيادة الجنوبية.

وفيما سبق قال الجيش الإسرائيلي إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في جنوب قطاع غزة والقتال في رفح متواصل.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن بيان للجيش أنه سيلتزم بـ"هدنة تكتيكية في الأنشطة العسكرية" يوميا في قسم من جنوب قطاع غزة خلال ساعات محددة من النهار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.
\وأعلن الجيش الاسرائيلي صباح اليوم الأحد عبر منصتي "إكس" و"تليجرام" أن التوقف سيسري حتى إشعار آخر من الساعة 8 صباحا حتى 7 مساء (7 صباحا حتى 6 مساء بتوقيت وسط أوروبا) على طول الطريق المؤدي من معبر كرم أبو سالم إلى طريق صلاح الدين باتجاه الشمال.

وبحسب البيانات، فإن القرار من شأنه أن يسمح بإيصال المزيد من المساعدات إلى القطاع.
وأوضح الجيش أنه تم اتخاذه بعد مشاورات مع الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.

حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي
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