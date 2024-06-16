هآرتس: الجيش ينفي أن يكون قرار التهدئة جنوب غزة مخالفًا للموقف السياسي

وكالات

ذكرت صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي ينفي أن يكون قرار ساعات التهدئة في جنوب قطاع غزة مخالفا لموقف المستوى السياسي.

ونقلت الصحيفة عن الجيش قوله إن التهدئة التكتيكية قرار عسكري يخضع لسلطة قائد القيادة الجنوبية.

وفيما سبق قال الجيش الإسرائيلي إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في جنوب قطاع غزة والقتال في رفح متواصل.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن بيان للجيش أنه سيلتزم بـ"هدنة تكتيكية في الأنشطة العسكرية" يوميا في قسم من جنوب قطاع غزة خلال ساعات محددة من النهار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

\وأعلن الجيش الاسرائيلي صباح اليوم الأحد عبر منصتي "إكس" و"تليجرام" أن التوقف سيسري حتى إشعار آخر من الساعة 8 صباحا حتى 7 مساء (7 صباحا حتى 6 مساء بتوقيت وسط أوروبا) على طول الطريق المؤدي من معبر كرم أبو سالم إلى طريق صلاح الدين باتجاه الشمال.

To increase the volume of humanitarian aid entering Gaza and following additional related discussions with the U.N. and international organizations, a local, tactical pause of military activity for humanitarian purposes will take place from 08:00 until 19:00 every day until… pic.twitter.com/QLXNFZsTYZ — Israel Defense Forces (@IDF) June 16, 2024

وبحسب البيانات، فإن القرار من شأنه أن يسمح بإيصال المزيد من المساعدات إلى القطاع.

وأوضح الجيش أنه تم اتخاذه بعد مشاورات مع الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.