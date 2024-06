أول تعليق من نتنياهو على تطبيق وقف إنساني لإطلاق النار بغزة

وكالات

كشف مصدر إسرائيلي أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ سكرتيره العسكري أن تطبيق وقف إنساني للنار في مدينة رفح جنوب غزة مرفوض.

وحسب صحيفة " تايمز أوف إسرائيل"، أوضح المصدر الإسرائيلي، أن السكرتير أبلغ نتنياهو الجيش أن القتال في رفح لم يطرأ عليه تغيير، ومستمر.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن وزير الدفاع يوآف جالانت لم يعلم مسبقا بـ "الهدنة التكتيكية" في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي نفى إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في جنوب قطاع غزة والقتال في رفح متواصل.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن بيان للجيش أنه سيلتزم بـ"هدنة تكتيكية في الأنشطة العسكرية" يوميا في قسم من جنوب قطاع غزة خلال ساعات محددة من النهار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

وسبق وأعلن الجيش الاسرائيلي صباح اليوم الأحد عبر منصتي "إكس" و"تليجرام" أن التوقف سيسري حتى إشعار آخر من الساعة 8 صباحا حتى 7 مساء (7 صباحا حتى 6 مساء بتوقيت وسط أوروبا) على طول الطريق المؤدي من معبر كرم أبو سالم إلى طريق صلاح الدين باتجاه الشمال.

To increase the volume of humanitarian aid entering Gaza and following additional related discussions with the U.N. and international organizations, a local, tactical pause of military activity for humanitarian purposes will take place from 08:00 until 19:00 every day until… pic.twitter.com/QLXNFZsTYZ