بعد هروبها إليه.. المقاومة تُوقع قوة إسرائيلية بكمين أعدّته مسبقًا شمال غزة

مصراوي

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، إنها نفذت عملية مركبة قرب موقع المبحوح شرق مخيم جباليا استهدفت خلالها دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105".

وأشارت القسام إلى أنه بعد هروب جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى منزل مفخخ أعد مسبقا تم تفجيره وإيقاع القوة بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت كتائب القسام، إن عناصرها أسقطوا قذيفة مضادة للدروع بطائرة مسيرة على دبابة ميركافا شرق مخيم جباليا شمال غزة.

كما أشارت القسام، إلى أنها استهدفت دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 شرق مخيم جباليا ما أدى لاشتعالها ومقتل وإصابة من فيها، وكذلك استهدفت حشودا لقوات الاحتلال شرقي المخيم بقذائف هاون.

وأكدت القسام في بيانها أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين بقذيفتي "الياسين 105" شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.