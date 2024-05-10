عمال الإغاثة: رفح "مكان مرعب للغاية" للأطفال

بيروت- (د ب أ)

قال متطوعون إن الوضع بالنسبة للناس في رفح بجنوب قطاع غزة يواصل التدهور، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي تقدمه.



وتحدثت منظمة اِنقذوا الأطفال عن "مشاهد فوضوية"، اليوم الجمعة، حيث كانت الشوارع مليئة بالسيارات، والناس متشبثون بالشاحنات، والأطفال متكدسون فوق العربات التي تجرها الحمير، وسط ما تبقى من متعلقات أسرهم.

وقالت راتشيل كامينجز، رئيسة عمليات المنظمة بقطاع غزة: "إذا لم يكن لديك سيارة، فأنت تسير بكل ما يمكنك حمله". ويحاول الأطفال بشدة مسايرة البالغين.

وأضافت كامينجز "نرى أطفالا لم يتجاوزوا السادسة يكافحون لحمل زجاجات المياه وغيرها من الإمدادات"، مشيرة إلى أن المكا صار "مرعبا للغاية للأطفال الآن".

وقالت إن هناك أطفال يبكون ويصرخون على جانب الطرقات، وقد أصابهم الفزع إزاء الفوضى التي يشهدونها.





