إعلام فلسطيني: "حدث أمني صعب" وجرحى من جيش الاحتلال في غزة

مصراوي

نقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر عبرية أن هناك "حدثا أمنيا صعبا في المعارك الدائرة بقطاع غزة"، وأن عددا من المستشفيات الإسرائيلية شهدت عمليات هبوط لمروحيات تحمل جنودا مصابين.

🔴عاجل...

مصادر عبرية: "حدث أمني صعب في المعارك الدائرة بقطاع غزة وعدد من المستشفيات شهدت عمليات هبوط لمروحيات تحمل جنود مصابين". — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 10, 2024

وفيما سبق أعلنت كتائب القسام أنها نفذت هجوما عسكرياً مركباً ومتزامناً بالقرب من مسجد الدعوة شرق رفح، حيث استهدف مقاتلوها مبنى تحصن فيه عدد من الجنود بقذيفة "تي بي جي"، ثم استهدفوا ناقلة جند كانت أسفل المبنى بقذيفة "الياسين 105".

وأضافت القسام أن مقاتليها أوقعوا قوة صهيونية بكمين محكم بعد تفجير حقل ألغام في ثكنة شرق رفح وسقط أفرادها بين قتيل وجريح.

وسبق وقالت وكالة رويترز البريطانية، إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي، سيطرت على الطريق الرئيسي الذي يفصل بين النصف الشرقي والغربي لمدينة رفح، اليوم الجمعة.

وأضافت الوكالة، أن دبابات الاحتلال طوقت الجانب الشرقي بأكمله من المدينة في جنوب قطاع غزة.

حسب رويترز فإن سكان في الجنوب، تحدثوا عن انفجارات وإطلاق نار متواصل تقريبا شرق وشمال شرق المدينة اليوم الجمعة، تزامنًا مع قتال عنيف بين القوات الإسرائيلية ومسلحين من حماس والجهاد الإسلامي.

وقالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها نصبت كميناً لدبابات إسرائيلية بالقرب من مسجد في شرق المدينة، في إشارة إلى أن الإسرائيليين توغلوا على بعد عدة كيلومترات من الشرق إلى مشارف المنطقة المبنية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في محيط بلدية الشوكة ومنطقة أبو حلاوة شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.